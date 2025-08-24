Neppure il tempo di allestirlo allo scopo di offrire un servizio ai fumatori, ma anche per abbellire l'area di Balai, che i vandali hanno pensato bene di distruggere parte della struttura.

La sorpresa questa mattina, a Porto Torres, in una delle "Aree fumo", installate in prossimità della spiaggia dove vige il divieto di fumare. Un'idea, nata e realizzata all'insegna del decoro e del rispetto della salute pubblica.

Un rispetto verso il patrimonio pubblico durato però solo alcune ore, perché gli incivili ancora una volta hanno danneggiato una parte della struttura in legno accanendosi sui portacenere applicati sulla base di appoggio, parti in metallo strappate e sbattute per terra, semplicemente per distruggere un servizio realizzato per la comunità.

Una struttura con tanto di panchine e zone d'ombra per rendere comodo uno spazio dedicato ai fumatori che, in questo modo, non erano costretti ad allontanarsi dalla località balneare preferita, ma solo di qualche metro, e quindi a godersi un momento di relax senza disturbare altri utenti dell'arenile.

Invece per gli incivili l'obiettivo resta sempre lo stesso: annientare tutto ciò che rappresenta motivo di decoro per la città. Attorno al punto fumo, per completare l'opera, le cicche di sigaretta sparse dappertutto.

