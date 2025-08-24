L’attrice premio oscar Whoopi Goldberg lascia Stintino e si trasferisce a Ortigia, località rinomata di Siracusa. Una decisione presa proprio quando la sindaca, Rita Vallebella, stava per consegnarle la targa di cittadina onoraria di Stintino. «Siamo dispiaciuti», ha detto il primo cittadino «anche perché l’attrice aveva fatto dichiarazioni sperticate sul nostro territorio, esprimendo entusiasmo sul luogo, in cui diceva di trovarsi bene e di aver trovato un angolo di paradiso». Parole che avevano convinto la sindaca, tanto da volerle consegnare il riconoscimento di cittadina onoraria del borgo turistico.

L’interprete del film “Sister act”, aveva anche accettato con entusiasmo, tranne poi preferire la Sicilia, mettendo in vendita per 12 milioni di euro la sua lussuosa abitazione in località Pischina Salidda, nello splendido borgo marinaro nel nord ovest dell’Isola. «Qui ho trovato una privacy straordinaria», aveva affermato la stella del cinema, riferendosi a Stintino. «Aveva anche dichiarato di non vedere l’ora di venirmi a conoscere», aggiunge Rita Vallebella, «ma poi senza alcun tipo di comunicazione ci ha snobbato».

La decisione della targa da consegnare alla star americana era stata presa quando l’attrice aveva parlato della sua grande passione di Stintino. Una email in cui si invitava Whoopi Goldberg a partecipare a una cerimonia riservata per conferirle la cittadinanza. La risposta era stata data con grande enfasi. «Poi la modalità con cui ha fatto altre scelte non è stata molto delicata, ma comunque non siamo offesi», conclude la sindaca.

