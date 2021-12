Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid in Sardegna.

All’ultimo open day organizzato dall'Arnas G. Brotzu all'ospedale San Michele di Cagliari sono state somministrate nelle ultime ore 1.163 dosi di vaccino Pfizer somministrate tra prime, seconde e terze inoculazioni.

"I numeri parlano da soli - commenta Paolo Cannas, commissario straordinario dell'Arnas - un successo annunciato a dimostrazione di come il vaccino rimanga attualmente l'unica arma efficace per contrastare il dilagare della pandemia, che in queste ultime settimane con la variante Omicron sta facendo registrare un aumento dei positivi. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di come la nostra Azienda, pur non essendo un hub vaccinale, abbia risposto alla richiesta di collaborazione da parte del sistema sanitario regionale. Voglio ringraziare tutta la squadra dei vaccini dell'Arnas che ancora una volta sta dimostrando efficienza, organizzazione e spirito di servizio".

Anche a Sassari si prosegue con le somministrazioni. E a ricevere il vaccino nelle ultime ore sono stati anche 250 bimbi nell'hub di via Rizzeddu.

A tutti, tra palloncini colorati e giochi natalizi, è stato consegnato un attestato per questo gesto di coraggio. "Oggi è andato tutto bene, sono stati vaccinati 250 bambini e domani ne vaccineremo altri 400. Tutti i bimbi che arrivano sono motivati e felici di fare il vaccino, stiamo procedendo spediti e proprio per questo abbiamo aumentato gli slot per la giornata di domani, aggiungendo 150 ulteriori posti - spiega Salvatore Lorenzoni, coordinatore sanitario degli hub vaccinali di Sassari-. Considerato il numero contingentato di dosi, in questa prima fase, stiamo procedendo esclusivamente con i soggetti prenotati. A breve saranno comunicati ulteriori giornate dedicate ai più piccoli'.

