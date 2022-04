Quasi 1.360.000 sardi hanno ricevuto le due dosi di vaccino anti Covid, per una percentuale che supera di poco l'85% (85,1%). E, come rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale, la percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose è pari all'8,5% (media Italia 7,2%) a cui aggiungere la popolazione di pari età temporaneamente protetta, in quanto guarita dal Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 3,4%.

I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 42,8% (media italiana 34,3%) a cui aggiungere un ulteriore 4,6% (media italiana 3,6%) solo con prima dose.

Gli over 5 anni che non hanno ricevuto la terza dose di vaccino contro il Covid rappresentano il 4,6% (media Italia 3,9%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 10,4%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è dell'11,1% (media Italia 13,1%), mentre quello con quarta dose (over 80, ospiti RSA e fragili fascia 60-79) è del 1,1% (media Italia 2,8%).

