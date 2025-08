Un’esperienza immersiva tra le meraviglie del territorio, accompagnati dalla Guida Ambientale Antonio Sotgiu. Il Comune di Erula e l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas promuovono la seconda edizione di Erula Trekking. L'appuntamento è per sabato alle 18.30.

Dal Nuraghe Ispiene al villaggio abbandonato di Su Bullone, tra panorami mozzafiato, miti e leggende del passato, illuminati dalla luna piena di agosto. Un’escursione suggestiva, che condurrà alla scoperta delle radici profonde del territorio, in modo attivo e coinvolgente. Il percorso si concluderà con una degustazione di prodotti tipici locali, per celebrare le eccellenze e le tradizioni culinarie della zona.

“L’attivazione di questo servizio - afferma la Sindaca di Erula Marianna Fusco - rappresenta un’opportunità unica per scoprire il fascino senza tempo di Erula da un punto di vista inedito, tra storia, natura e cultura. Un’esperienza autentica, che consente al visitatore di ammirare il territorio, alla scoperta dei tesori nascosti di Erula e del suo ricco patrimonio storico e paesaggistico. Sarà un’occasione per portare a casa, non solo fotografie, ma emozioni e ricordi indelebili.”

