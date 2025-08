Torna l’atteso spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo della Riviera del Corallo nella notte di Ferragosto.

Come da tradizione, lo show prenderà il via alle 22.30 e sarà visibile da diversi punti della costa, regalando a residenti e visitatori la magia di una serata che suggella l’estate algherese.

Il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero stanno mettendo a punto la macchina organizzativa, che coinvolgerà più settori: polizia locale e barracelli in servizio notturno, operatori del settore Manutenzioni, personale della Società In House e volontari. Dal lungomare Barcellona all’area portuale, fino alle spiagge della Riviera, la città si prepara ad accogliere un grande pubblico.

«Sarà un periodo impegnativo tra mare e divertimento, così come da tradizione, e stiamo lavorando affinché tutte le componenti, dalla sicurezza ai servizi, possano garantire la buona riuscita degli eventi», dice il sindaco Raimondo Cacciotto. «Un appuntamento – aggiunge il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu – che si inserisce in un cartellone ricco di eventi culturali e di spettacolo, confermando Alghero tra le città protagoniste dell’estate in Sardegna».

© Riproduzione riservata