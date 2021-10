L’immunità di comunità in Sardegna potrà essere raggiunta entro fine anno. Questa l’aspettativa di assessorato alla Sanità e Ats, sempre che non compaia una variante del Covid più severa della Delta. La soglia di sicurezza per arginare la circolazione del virus viene considerata quella del 90 per cento della popolazione vaccinata.

Quest’anno, rimanendo nel campo della prudenza come sempre, il Natale sembra si potrà passare in famiglia, tradizione che nel 2020 per una serie di restrizioni non è stato possibile rispettare.

Nell’Isola, guardando ai dati della campagna vaccinale, l'82% dei cittadini sopra i 12 anni ha completato il ciclo. Il dato nazionale si ferma al 73,72%. E la Sardegna è anche la prima regione italiana per quanto riguarda il numero di vaccinati con due dosi nella fascia 12-19 anni: 79mila sardi hanno completato il ciclo (oltre il 72%), 7.046 hanno già fatto la prima dose.

Quasi 6mila sono invece quelli che hanno ricevuto anche la terza dose nell’ambito della campagna cominciata pochi giorni fa negli ospedali e nelle Rsa.

