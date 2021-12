Sono 36.000 - e non seimila come preventivato in questi giorni - le dosi di vaccino pediatrico Pfizer arrivate oggi in Sardegna. Spedite a Cagliari, le dosi già questo pomeriggio verranno distribuite in tutti gli hub vaccinali dell'Isola in proporzionalmente in base agli abitanti.

Complessivamente la platea dei bambini tra i 5 e gli 11 anni che potranno essere vaccinati contro il Covid è di circa 47mila nella regione che domani, alle 12, aprirà alle prenotazioni per i più piccoli.

"C'è da dire che, a differenza del vaccino per gli adulti - spiega Fabio Lombardo, responsabile della Farmacia ospedaliera della Assl di Cagliari - la cosa positiva è che questa formulazione nuova e diversa rispetto al vaccino per gli adulti si conserva a 2-8 gradi per 5 settimane, mentre quello per gli over 12 solo per 30 giorni alle stesse temperature. previsto un richiamo dopo 3 settimane e per i fragili ci potrebbe essere anche la possibilità di una terza dose", conclude.

