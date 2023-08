Disagi nella serata di domenica per i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Cagliari.

Il volo Ryanair per Palma di Maiorca FR 01560 delle 21.25 è stato infatti cancellato, mentre per altri quattro voli – due di Ita (per Roma), uno di British Airways (per Londra) e uno di Easyjet (sempre per Londra) – è stato annunciato il ritardo.

Il tabellone voli di domenica a Elmas

Inevitabili i problemi e il malcontento per i viaggiatori, costretti a dare il via alla consueta, frenetica caccia alla riprotezione e all’informazione con la speranza di avere aggiornamenti e rassicurazioni sul prosieguo del loro itinerario.

