Porto Torres: violento tamponamento tra un bus e un’autoLo scontro tra via Balai e via Principe di Piemonte
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Violento tamponamento nell'incrocio tra via Balai e via Principe di Piemonte, a Porto Torres, all'altezza della rotatoria.
Secondo una prima ricostruzione una Opel Meriva sarebbe sbucata da via Principe di Piemonte, quando il bus dell'Atp è sopraggiunto improvvisamente da via Balai scaraventando per alcuni metri in avanti la vettura.
Sul posto l'ambulanza Avis con gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alla passeggera della Opel. Per fortuna per lei nessuna grave lesione.
Nell'emergenza anche i vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza.
I carabinieri della compagnia di Porto Torres hanno provveduto ad effettuare i rilievi per la costruzione della dinamica. Il bus è rimasto seriamente danneggiato.