Settimo, festa grande in onore di San Pietro. Tornano anche i TazendaDa sabato a lunedì le celebrazioni per il patrono
Festa grande a Settimo da sabato a lunedì prossimo in onore di San Pietro apostolo ,patrono del paese. Quest’anno, considerati i lavori di riqualificazione che interessano una parte del centro storico, in particolare le vie adiacenti alla piazza Giovanni XXIII, i festeggiamenti civili si svolgeranno lungo la via Cuccuru Nuraxi.
Nel parco degli ulivi lunedì 1 settembre si esibiranno i Tazenda. I festeggiamenti inizieranno sabato con la messa serale in parrocchia e con la processione che accompagnerà San Pietro nella sua chiesetta di campagna dove sarà allestita anche la mostra del dolce. In serata spettacolo musicale.
Domenica alle 11, la processione attorno alla chiesetta di campagna e la messa . Alle 17 in paese arriva la banda musicale che sfilerà sino alla casa del presidente del Comitato. Alle 18,30 messa in campagna e ritorno del Santo in parrocchia.
Alle 22 spettacolo musicale. Lunedì 1 settembre fuochi artificiali e alle 22 lo spettacolo con i Tazenda. Lo scorso anno il concerto fu sospeso dopo un un incidente stradale che coinvolse il gruppo.
La sagra sarà anche l'occasione per salutare don Giuseppe Orrù, da undici anni parroco stimatissimo, trasferito a Villasor.