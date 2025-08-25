Giovedì 28 agosto a partire dalle 19.30 torna a Porto Torres la magia di “Musiche in salotto”, evento dedicato alla musica d’autore. Nella suggestiva cornice dell’Atrio Comita, davano la Basilica di San Gavino, cantautori e musicisti turritani regaleranno al pubblico una serata di emozioni autentiche, dove parole e suoni si fonderanno per raccontare storie e trasmettere passione. Un’occasione per vivere la musica d’autore nel cuore di Porto Torres, attraverso il talento degli artisti locali.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco turritana, con il patrocinio del Comune di Porto Torres. Protagonisti i cantanti raffinati come Federico Marras Perantoni, Luca Serra, Gavino Depalmas, Bbrothers, Chiara Mannu, Gavino Depalmas, Mildred, Remo Scanu, Riccardo Fadda, Roberto Pazzona, Barbara Mulargia, Luca Serra, Alessandro Pinna, Irene Sotgiu e Gavino Ruiu.

© Riproduzione riservata