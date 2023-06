Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato la gara relativa ai lavori per la velocizzazione della linea San Gavino – Sassari – Olbia con la variante di Bauladu alla ditta Manelli Impresa.

La gara ha un valore oltre 82 milioni di euro, finanziati anche con il Fondo per lo Sviluppo e Coesione.

Il progetto, ricorda RFI, consiste nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria in variante a Bauladu con una lunghezza di circa 8,5 chilometri, di cui 3,8 in galleria naturale, e rappresenta la prima tappa per la velocizzazione della linea San Gavino - Sassari – Olbia, grazie all’incremento di velocità massima fino a 160 km/h.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata