«In relazione al collegamento marittimo Civitavecchia-Arbatax-Cagliari e alla luce della grande rilevanza pubblica che lo stesso riveste per assicurare la continuità territoriale con la Sardegna, il Mit è al lavoro per evitare l'interruzione dei servizi su tale linea».

Così, in una nota, Tullio Ferrante, sottosegretario alle Infrastrutture e alla Mobilità annunciando la pubblicazione «al più presto» del nuovo «bando per l’affidamento del servizio».

Al momento e con riferimento al collegamento i biglietti non possono essere prenotati dopo il 22 marzo, data nella quale scade la convenzione affidata a Grimaldi a settembre 2021.

«"Nelle more del nuovo affidamento, e dunque dell'individuazione del nuovo concessionario, ci si potrà avvalere della possibilità di proroga contrattuale per un massimo di sei mesi, già prevista dalla normativa» osserva ancora Ferrante. «Il Mit, ed io per primo, resteremo vigili e sensibili rispetto all'operatività del collegamento, al fine di garantire la continuità territoriale marittima da e per la Sardegna, scongiurando dunque disagi alla popolazione interessata», la conclusione.

