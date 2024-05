I Funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari e i Finanzieri del Comando Provinciale in servizio all’aeroporto di Elmas hanno sottoposto a sequestro cinque esemplari di conchiglie di varie dimensioni e un esemplare di corallo “madrepora” di colore bianco trovati nel bagaglio di un passeggero sardo in arrivo dal Perù via Atlanta (Stati Uniti).

L’uomo, nel corso dei controlli presso lo scalo, ha dichiarato di aver acquistato i “souvenir” marini su una bancarella in spiaggia, nel corso di una vacanza in Messico.

I funzionari delle Dogane e i finanzieri hanno però disposto esami più approfonditi e hanno scoperto che l’esemplare di madrepora – di circa 11 centimetri e del peso di oltre mezzo chilo – apparteneva alla famiglia delle Anthozoa Faviidae (Madreporari), tutelata a livello internazionale.

Per questo ne è stato disposto il sequestro e il viaggiatore sardo ora rischia una pesante multa: per il trasporto senza autorizzazione di “tesori” naturali sono infatti previste sanzioni pecuniarie fino a 15mila euro.

«L’operazione posta in essere dai funzionari ADM e dalla Guardia di Finanza – spiega una nota – conferma efficienza e impegno finalizzati a impedire i comportamenti illeciti da parte dei “vacanzieri” che trattano le risorse naturalistiche come dei ricordi da portarsi a casa, cercando allo stesso tempo di diffondere una nuova cultura volta a maggiore rispetto del patrimonio ambientale».

