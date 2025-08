Un murale per ricordare Asia Loddo, la giovane quartese che ha perso la vita lo scorso aprile dopo una caduta dallo scooter all’altezza di Is Pontis Paris e quattro giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del Brotzu.

L’idea è partita dai genitori della 16enne con gli amici più stretti che hanno rilanciato l’iniziativa sulla piattaforma web Gofundme. “Ciao, siamo gli amici di Asia Loddo, la ragazza di 16 anni che è morta in un tragico incidente stradale. Per chi ha conosciuto Asia sa quanto lei fosse una persona genuina, piena di vita e piena di amore che ha sempre donato al prossimo. Con questa raccolta fondi vorremmo fare un murale in sua commemorazione per ricordarla. Chiediamo anche un piccolo contributo per aiutarci in questa nostra iniziativa, ringraziamo in anticipo le persone che anche con una piccola donazione ci aiutano. Grazie a tutti anche da parte della nostra piccola Asia”.

L’obiettivo è raggiungere 2mila e 500 euro, e già oggi - dalle prime ore di raccolta fondi - si registra un boom di donazioni per l’opera in ricordo della ragazza quartese.

