Inizia a Bonorva l’evento più atteso del paese con la settimana dedicata alla XXXI la Sagra de su zichi. Si comincia mercoledì 6, nel pomeriggio i bambini saranno impegnati in un laboratorio sul pane e poi, alle 18, in sala consiliare, il convegno incentrato sui delicati temi dell'emigrazione. Ospiti d'eccellenza i dirigenti dei Circoli Sardi di Parma, Verona, Torino e Ciampino e il presidente della fase nazionale, Bastianino Mossa. Alle 22 serata folkloristica con i gruppi di Bonorva e Perfugas e il Coro di Tonara.

Si continua giovedì 7, sempre in sala consiliare, alle 18, per il convegno su un importante intellettuale di Bonorva: Giovanni Antioco Mura. Alle 20, presso Villa Fozzi, lo show cooking di chef pluripremiati che, con la partecipazione di ristoratori locali, daranno vita a un'esperienza culinaria molto interessante con, al centro di tutto, sempre il nostro Pane in una serata coordinata da Giovanni Fancello.

Alle 22, serata musicale in piazza Santa Maria. Venerdi alle 18, il riconoscimento alle Suore Vincenziane, con la consegna del Zichito d'Oro e la presentazione del libro a loro dedicato. Subito dopo, tutti in piazza a sorridere con la simpatia e l'abilità ai fornelli di Luca Pappagallo che cucinerà Su Zichi. Alle 22, in piazza Santa Maria, Cecilia Concas in concerto, mentre sabato la rassegna dei bassotti e la Sagra Solidale. Alle 20 si darà inizio all XXXI Sagra de su Zichi. Alle 22 gran finale con il concerto degli Istentales e la festa per il loro trentennale.

© Riproduzione riservata