I fondi europei di Coesione devono essere usati per permettere lo sviluppo delle regioni periferiche, non per il riarmo. «Sono estremamente preoccupata».

Questa la posizione della presidente della Regione, Alessandra Todde, espressa a margine della plenaria del Comitato delle Regioni a Bruxelles. Una dichiarazione in linea con il Movimento 5 Stelle nazionale, da subito contrario al programma europeo di investimenti nel settore Difesa.

«Penso che i fondi di coesione siano uno strumento fondamentale per lo sviluppo soprattutto dei contesti più periferici dell'Europa. Nella mia regione, la Sardegna», ha sottolineato la governatrice, «vorremmo vedere i fondi di coesione decentralizzati sempre di più. Li abbiamo visto funzionare bene in altri contesti per il rilancio dei territori. E mai li vorremmo vedere utilizzati invece per altre politiche, specialmente er quanto riguarda il riarmo».

