“La risposta è molto bassa e le prenotazioni poche”. È il primo bilancio di Ats sulle terze dosi di vaccino anti-Covid somministrate nin Sardegna a pazienti fragili e immunodepressi.

Solo 4 su 10 l’hanno ricevuta, mentre i numeri si abbassano ulteriormente se si considerano le altre categorie a rischio, come gli anziani over 80.

Un deciso rallentamento della campagna vaccinale – che riguarda anche le prime dosi – che ha addirittura fatto saltare il sistema di prenotazioni nell’hub vaccinale alla Fiera di Cagliari, ma non solo: per avere il vaccino basta semplicemente presentarsi. Ma non basta. Molti pazienti contattati dalle autorità sanitarie spiegano infatti di voler “aspettare” perché hanno “sentito” di possibili effetti collaterali”.

Si cercano dunque nuove strade per far tornare la campagna vaccinale a correre. E anche il governo, per voce del ministro della Salute Roberto Speranza, così come del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo, ha in queste ore sottolineato la necessità di “accelerare”, per non rendere vani gli sforzi fatti finora nella battaglia contro l’epidemia di coronavirus.

