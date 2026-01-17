«I modelli previsionali non indicano segnali di miglioramento, anzi: confermano una possibile intensificazione dei fenomeni, in particolare tra lunedì e martedì, con mare in burrasca e piogge diffuse e localmente abbondanti».

Potrebbe essere anche più intenso del previsto il ciclone che dovrebbe abbattersi tra lunedì e martedì sulla Sardegna. Lo fa sapere il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, reduce da una riunione con gli esperti convocata per monitorare l’andamento della perturbazione e definire le possibili conseguenze dell’impatto sulla terraferma.

La bassa pressione che si sta spostando dal centro del Mediterraneo verso la Sardegna sta richiamando enormi quantità di aria umida dall’Africa: tra il 19 e il 20 gennaio è attesa una tempesta di scirocco e poi di levante, con raffiche ipotizzate fino a 100 chilometri orari, su un fronte così ampio che potrebbe innescare onde alte più di 9 metri. Vento che sarà accompagnato da forti piogge che dureranno a lungo.

Capoterra è un Comune osservato speciale, ma potrebbero essere particolarmente colpiti i centri della costa orientale e interni dello stesso settore.

«Domani (oggi, ndr) procederemo a una nuova valutazione e metterò in atto tutte le misure e le ordinanze necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. Verosimilmente, le ordinanze verranno emanate nella giornata di domenica», aggiunge Garau. La preoccupazione è anche per la Statale 195, che potrebbe essere inondata. Per questo «particolare attenzione sarà rivolta al mare in burrasca e agli spostamenti nel territorio comunale e verso Cagliari, alle piogge abbondanti e alle possibili criticità sul territorio, a eventuali chiusure di parchi, impianti sportivi e cimitero. E, soprattutto, alle scuole, per tutelare la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi».

Sul fronte orientale emerge la preoccupazione del sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu: «Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Protezione civile regionale e dei bollettini ufficiali di allerta e stiamo monitorando costantemente la situazione», spiega. «Nei prossimi giorni, soprattutto nelle giornate di lunedì e martedì sono previste condizioni meteo avverse con abbondanti piogge, previsti anche 200/300 mm, forte vento e mareggiate con onde che potranno raggiungere i 6/7 metri lungo le coste meridionali e sud orientali della nostra isola. Raccomandiamo sin da ora di prestare la massima attenzione e di seguire gli aggiornamenti e tutte le comunicazioni ufficiali».

La situazione è in continua evoluzione e aggiornamenti si avranno nelle prossime ore.

© Riproduzione riservata