Tempesta di scirocco e piogge molto intense: ipotesi ciclone mediterraneo in SardegnaCon il passare delle ore si fa sempre più concreta la previsione dell’arrivo di una violenta perturbazione nei prossimi giorni
I modelli ne avevano intravisto l’arrivo. Con il passare delle arrivano solo conferme: vista la distanza nel tempo è necessario attendere per avere un quadro preciso, ma prende sempre più corpo l’ipotesi che tra lunedì e martedì su Sardegna orientale, Sicilia e regioni tirreniche peninsulari imperverserà una violenta perturbazione che porterà con sé venti di scirocco – che potrebbero assumere intensità di tempesta – e piogge molto intense.
Sia chiaro: le traiettorie potrebbero cambiare nelle prossime ore ma i pareri di numerosi esperti convergono e parlano di fenomeni che devono essere osservati con molta attenzione.
Le preoccupazioni sono legate alla discesa di una profonda saccatura polare verso la Penisola Iberica e il Nord Africa che porterà una progressiva nuvolosità a partire dal fine settimana. Poi la scena sarà dominata dallo scirocco, con la formazione di un ciclone sul nord Africa che si spingerà nel Mediterraneo: possibili forti mareggiate sulle coste più esposte e piogge torrenziali.
Per analizzare intensità e traiettorie precise, però, è necessario attendere.
(Unioneonline)