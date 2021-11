Anche per oggi in Sardegna sono previsti cieli irregolarmente nuvolosi, con temperature minime stazionarie. Un’altra giornata che potrebbe comportare disagi dovuti al maltempo come quella di ieri che ha visto l’Isola spezzata in due all’altezza di Campeda.

Diversi i mezzi pesanti slittati sul ghiaccio lungo la 131, alcuni sono anche finiti di traverso o rovesciati, e di fatto la Carlo Felice si è interrotta per ore in entrambe le direzioni di marcia. Conseguenze si sono abbattute quindi sulla circolazione e sui collegamenti con le numerose aziende agricole della zona. Per oggi sono stati allertati i mezzi spargisale.

Da Bonorva alla zona industriale di Tossilo si è creata una fila lunga una trentina di chilometri di auto e camion, e gli automobilisti hanno quindi optato per la provinciale per Pozzomaggiore per arrivare sull’altopiano di Bara e poi a Macomer, aggirando così l’ostacolo.

Anche le strade secondarie hanno subito ripercussioni a causa delle abbondanti nevicate del mattino.

Il maltempo non ha risparmiato la zona della Barbagia e del Mandrolisai, con paesi rimasti senza corrente elettrica per quasi tutta la giornata. Paesaggi imbiancati, alberi caduti sulle carreggiate, alcuni Comuni hanno decretato la chiusura delle scuole.

L’allerta meteo resta in vigore per tutta la giornata di oggi, in particolare per rischio idraulico e idrogeologico su Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Logudoro e in Gallura.

