Allarme meteo in Sardegna almeno fino alla mezzanotte di martedì 30 novembre.

Un nuovo avviso di criticità per rischio idraulico e idrogeologico è stato diramato dal Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile. L’allerta è di colore giallo e riguarda Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Logudoro e anche Gallura.

Le previsioni annunciano un cielo irregolarmente nuvoloso sull’Isola, con possibili rovesci e venti forti di maestrale. Anche mercoledì sarà una giornata all’insegna dell’instabilità.

Attese piogge, mari mossi e anche neve, da quota 500 metri.

Neve in Sardegna, le foto dei lettori:

Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori Sardegna imbiancata dalla neve: le foto dei lettori

Proprio la neve ha creato grandi disagi in questo inizio di settimana, in particolare nelle zone centrali dell’Isola: città imbiancate, strade in tilt, scuole chiuse, incidenti e interruzioni di corrente elettrica e linee telefoniche si sono registrate soprattutto in provincia di Nuoro e in provincia di Sassari, con conseguente super-lavoro per vigili del fuoco, forze dell’ordine, protezione civile, Anas e squadre provinciali.

(Unioneonline/l.f.)

Di seguito il resoconto dei disagi provocati dalla neve nell’Isola:

© Riproduzione riservata