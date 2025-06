Brutta esperienza, che poteva avere conseguenze ben più gravi quella vissuta ieri pomeriggio da due volontari della protezione civile Assosulcis di Sant'Antioco.

Si stavano recando a Is Urigus (San Giovanni Suergiu) per dare supporto ai colleghi che stavano già operando nel grosso incendio che ha lambito le abitazioni della piccola frazione, quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale al chilometro 2 della provinciale 75.

Tanto spavento e fortunatamente nulla di grave per i due volontari. Immediata la chiamata al 118 che dalla centrale operativa ha inviato sul posto il personale della Sulcis Emergenze e l'ambulanza medicalizzata dall'ospedale Sirai di Carbonia.

Sul posto sono arrivati anche altri colleghi della protezione civile, che hanno dovuto regolare il traffico in attesa che arrivassero i carabinieri della stazione di Sant'Antioco. Forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi, con la strada rimasta bloccata per oltre un ora, dove è rimasto fermo in attesa anche un mezzo dell'Arst. I volontari, entrambi di Sant'Antioco, sono stati portati all'ospedale Sirai di Carbonia per accertamenti e sono stati dimessi nel corso della notte. Per loro solo alcune contusioni. Illesi gli occupanti dell'altra vettura coinvolta nell'incidente una BMW X3, finita fuori strada, anche per loro tanto spavento

