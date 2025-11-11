Brutto incidente a catena, per fortuna senza gravi conseguenze per i coinvolti, questo pomeriggio sulla Sp2, alle porte di Villamassargia. 

Una Nissan Micra guidata da una ragazza di 23 anni, che arrivava da Carbonia,  ha perso aderenza con l’asfalto ed è andata a sbattere contro lo spartitraffico, per poi ribaltarsi. 

Nel frattempo stava sopraggiungendo un altro veicolo, che ha frenato per evitare l’impatto ed è stato violentemente tamponato da un ulteriore mezzo che seguiva. 

La giovane alla guida della Nissan è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Gialli i codici assegnati agli altri automobilisti, soccorsi dagli operatori del 118. 

I carabinieri hanno lavorato per effettuare i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere i mezzi dalla carreggiata. 

Inevitabili le ripercussioni sul traffico. rimasto bloccato durante soccorsi e intervento delle forze dell’ordine. 

