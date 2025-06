Vendeva la merce della ditta e incassava per sé. Un impiegato quarantasettenne è stato arrestato questa mattina dai carabinieri, con l’accusa di furto aggravato.

Addetto alle vendite in un negozio specializzato in forniture edili sarebbe stato colto in flagranza dai titolari dell’azienda mentre, all’interno del punto vendita, cedeva a un acquirente materiale per un valore complessivo di circa 1.000 euro. Ma non ha emesso scontrino e ha tenuto per sé i soldi.

I carabinieri, chiamati da i titolari, sono giunti rapidamente sul posto, recuperando il denaro e procedendo all’immediato arresto del soggetto. La somma è stata quindi restituita al legittimo proprietario, mentre l’indagato, terminate le formalità di rito, è stato accompagnato in Tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida.

(Unioneonline)

