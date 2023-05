Tragedia questa mattina nell’ecocentro di Portoscuso.

Un uomo è morto dopo essere caduto dentro un compattatore dei rifiuti: la vittima si chiamava Fabrizio Cherchi, 58 anni.

Inutile purtroppo l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus: il medico ha constatato il decesso.

Stando alle primissime informazioni, Cherchi, residente in paese, era andato all’ecocentro per conferire dei rifiuti: sfalci che stava scaricando dall'auto, dopo averli raccolti in un terreno nel quale lavorava.

Era sulla rampa, alla quale si accede con l’auto, quando ha perso l’equilibrio ed è finito stritolato dal macchinario.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata