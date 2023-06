È stata allestita in questi giorni a Porto Pino nel Comune di Sant'Anna Arresi, all’inizio della seconda spiaggia, un’area dedicata ai cani, che potranno usufruire di tale zona, accompagnati dai loro padroni dall’alba al tramonto, fino al 31 di ottobre.

L’area è stata recintata e segnalata con apposita cartellonistica. La scelta e ricaduta in quell’area per la presenza di un punto acqua presente nelle vicinanze a ridosso della vecchia area animal friendly, area che quest’anno e è stata ricoperta dalla posidonia che è stata temporaneamente posizionata in attesa che finisca la stagione estiva.

Per l’accesso in spiaggia si dovranno rispettare alcune essenziali regole, come la regolare iscrizione all’anagrafe canina.

