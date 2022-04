Un 25enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del Radiomobile di Carbonia per guida in stato di ebbrezza. Il giovane, intorno alle 23.10 di ieri sera a San Giovanni Suergiu, località Porto Botte, aveva provocato un incidente mentre era alla guida della sua auto. Nessun altro veicolo era stato coinvolto ma la passeggera, una 17enne, era stata trasferita al pronto soccorso del Sirai per accertamenti.

Il conducente è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolico pari a 1,19 grammi per litro.

La macchina è stata messa in fermo provvisorio per 30 giorni, la patente è stata ritirata.

(Unioneonline/s.s.)

