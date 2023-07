Quattro giorni di ricerche senza sosta e ancora nessuna traccia di Giacomo Solinas, il 39enne svanito nel nulla dalla mattina di sabato 8 luglio, quando si è allontanato dalla sua abitazione e i familiari non vedendolo rientrare hanno lanciato l’allarme.

Oggi è stato trovato il suo borsone da viaggio e le ricerche si sono concentrate lì, soprattutto nei pozzi intorno alla miniera di Sedda Moddizzis. In serata sono state sospese e riprenderanno con le prime luci dell’alba.

Solinas stava per lasciare Gonnesa in direzione nord Sardegna per iniziare un nuovo lavoro, ma non è mai arrivato a destinazione.

Una telecamera, installata in un'abitazione privata poco distante da via Don Minzoni, dove l’uomo risiede con i genitori, lo ha ripreso mentre alle 9 di sabato scorso si allontanava, vestito con maglietta e pantaloni neri e con due bagagli: uno zaino e un borsone, quello che è stato ritrovato. Poi sono state visionate altre immagini, dove si vede Solinas salire in auto e rientrare dopo un quarto d’ora per poi allontanarsi a piedi senza più i borsoni. La macchina è stata ritrovata vicino casa.

La sorella Giorgia invita ancora tutti a collaborare: «Aiutateci a ritrovare Giacomo, chiediamo a chiunque possa averlo visto, o possa avere notizie utili, di comunicarcelo».

Le ricerche sono state dirette dal Centro di Coordinamento allestito in prossimità del campo sportivo comunale; partecipano i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Compagnia Barracellare, volontari della Protezione civile di Gonnesa e del Centro Cinofilo Shardana.

