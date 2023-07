Chi ha incontrato Giacomo Solinas prima di scomparire nel nulla?

Sono tre giorni che non si hanno più notizie del trentanovenne sparito misteriosamente dal paese. L'uomo non è sposato e vive in casa dei genitori. Stava per lasciare Gonnesa in direzione nord Sardegna per iniziare un nuovo lavoro ma non sarebbe mai arrivato a destinazione.

Una telecamera, installata in un'abitazione privata poco distante da via Don Minzoni, dove risiede il giovane, lo ha ripreso mentre alle 9 di sabato scorso si allontana, vestito con maglietta e pantaloni neri e con due bagagli: un borsone e uno zaino.

Ieri sono state visionate altre immagini, dove si vede il giovane salire sulla sua auto e rientrare dopo un quarto d'ora per poi allontanarsi a piedi senza i borsoni. L'auto è stata ritrovata vicino alla sua abitazione, ma dei borsoni non c'è traccia.

La sorella Giorgia, che nei giorni scorsi aveva già rivolto un appello su Facebook, invita ancora tutti a collaborare: «Aiutateci a ritrovare Giacomo, chiediamo a chiunque possa averlo visto, o possa avere notizie utili, di comunicarcelo».

Anche ieri notte squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lo hanno cercato nell’area del Monte San Giovanni che dalla periferia del paese si estende verso i ruderi minerari di Seddas Moddizzis, fino al villaggio Asproni. In campo per Giacomo anche Vigili del fuoco, forestali, barracelli, la polizia locale, i volontari della Protezione civile e del Centro Cinofilo Shardana e il soccorso alpino della Guardia di finanza.

Le ricerche andranno avanti anche oggi e verranno coordinate dal Centro di Coordinamento allestito in prossimità del campo sportivo comunale.

