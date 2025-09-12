I Carabinieri della Stazione di Gonnesa hanno denunciato un 31enne disoccupato residente a Iglesias, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali.

Durante un servizio di perlustrazione, i militari, insospettiti da continui latrati provenienti da un casolare, hanno effettuato un controllo, accertando la presenza di tre cani in stato di abbandono, privi di microchip e lasciati esposti a intemperie e pericoli.

Sul posto è intervenuto poi anche il medico veterinario della ASL competente, che ha disposto il trasferimento immediato degli animali presso il canile comunale di Carbonia, dove sono stati accolti e messi in sicurezza.

Per il proprietario competente è invece scattata la segnalazione all’Autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

