Dopo un intervento di riqualificazione che ha cambiato volto alla struttura, il calcio a Gonnesa si riappropria della sua casa. Il campo sportivo è stato inaugurato con un'amichevole tra l'under 18 del Cagliari Calcio, allenato dall'ex capitano rossoblu Daniele Dessena, e una rappresentativa dell'Asd Gonnesa Calcio.

Per la cerimonia di inaugurazione il nuovo stadio ha accolto il pubblico delle grandi occasioni. Per la squadra del Cagliari, oltre all'allenatore Dessena e al vice Giandon, era presente anche Max Canzi, direttore del settore giovanile rossoblu. Prima dell'inizio della partita il delegato provinciale della Figc di Carbonia Iglesias Salvatore Anedda ha consegnato gagliardetti e palloni ai presidenti dell'Asd Gonnesa Calcio e del Calcio a 5 Gonnesa.

Il campo sportivo di Su Fundali può contare ora su un nuovo manto in erba sintetica, un campo da calcetto, nuovi spogliatoi, nuovi servizi e biglietteria. «Un intervento importante che abbiamo pensato soprattutto per i giovani - dice Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa- con l'obiettivo di offrire una struttura moderna e funzionale che contribuisca all'inclusione e all'aggregazione delle nuove generazioni».

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