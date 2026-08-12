Non sarà soltanto un intervento di manutenzione, ma un progetto pensato per restituire valore e fruibilità a uno dei luoghi simbolo della storia di Buggerru. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it) per la riqualificazione del percorso storico e culturale di via IV Settembre 1904, nell’area in cui si consumò l’ “Eccidio” del 4 settembre 1904.

L’obiettivo dell’amministrazione è quindi trasformare un luogo profondamente legato alla storia operaia di Buggerru in un percorso capace di conservare la memoria dell’“Eccidio” e, allo stesso tempo, di renderla più accessibile e leggibile a cittadini e turisti. Il progetto punta a preservare l’area per rafforzarne la funzione di luogo della memoria.

L’intervento ha un importo complessivo di 230mila euro, sulla base della convenzione sottoscritta il 30 marzo 2026 con il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Il quadro economico prevede 149 mila 500 euro per lavori, manodopera e sicurezza. A questi si aggiungono 80 mila 500 euro di somme a disposizione, che comprendono, tra l’altro, imprevisti, accantonamenti, spese tecniche, incentivi, contributo Anac e Iva.

L’idea di riqualificare il percorso storico non nasce oggi. Già nel 2014 l’Ufficio Tecnico comunale aveva predisposto un progetto preliminare per la valorizzazione dei luoghi legati all’Eccidio e, più in generale, del patrimonio storico-minerario di Buggerru. Nel 2024 il Comune aveva presentato la richiesta di contributo e, nel 2026, ha rinnovato la domanda per 230mila euro, arrivando poi alla convenzione che consente di procedere con l’intervento. Il valore storico dell’area si inserisce nel più ampio patrimonio minerario di Buggerru, parte del Parco Geominerario della Sardegna.

(Unioneonline.En.Ne.)

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