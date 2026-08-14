A Villamassargia le fiamme bruciano 25 ettari, soccorso un operatore dell’antincendioL’incendio è divampatao vicino alla stazione dei treni
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Un rogo di probabile natura dolosa ha devastato questo pomeriggio circa 25 ettari di canneti, arbusti e bassa vegetazione nella zona della stazione ferroviaria di Villamassargia.
Non appare chiaro quale sia stata l'area dell'innesco: divampate poco prima delle 16, le fiamme si sono sviluppate sia in alcuni terreni che si estendono internamente a ridosso del tracciato ferroviario sia in entrambi i lati della vicina bretella che collega la strada provinciale 86 al comune di Musei.
Gli accessi alla bretella sono stati chiusi per circa un'ora in entrambi i sensi di marcia dai carabinieri di Villamassargia. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, protezione civile e corpo forestale che ha anche fatto decollare un elicottero.
Un operatore dopo aver inalato del fumo è stato assistito da un'ambulanza. Intorno alle 19 le operazioni di spegnimento erano in fase di conclusione.