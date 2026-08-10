Immersi nella natura al crepuscolo, cullati tra le onde e i paesaggi sonori dipinti da sonorità ambientali, lo-fi e sperimentali: questo ciò che promette per martedì 11 la prima edizione di "Slow Sessions", rassegna sonora che debutta da Bresu Capanno Naturalistico a partire dalle 20, sotto l'organizzazione di Nebula Sound Music. In località Coaquaddus, nella frazione antiochense di Peonia Rosa, si esibiscono alcuni tra i protagonisti della scena elettronica e ambient isolana, come Perry Frank, Moak, Angus Bit, Andrea Cherchi e Fabio "Tallo" Talloru, in un'occasione a ingresso libero.

Un appuntamento che viene così dedicato a un diverso modo di ascoltare e vivere la musica, portando assieme le suggestioni musicali offerte dagli artisti con l'elemento visivo naturalistico. Dal tramonto in poi, si alternano sul palco il downtempo sample-centrico e tinto di ambient, folktronica e lo-fi hip hop di Angus Bit (alias Nicolò Angius), le registrazioni sul campo rimodellate da loop e sintetizzatori dell'artista multidisciplinare Fabio Talloru – fondatore del festival indipendente Coru Aresti, impegnato anche nel progetto Acusmat – e le sperimentazioni elettroniche, psichedeliche e ambientali dal gusto analogico di Andrea Cherchi (noto anche sotto il nome d'arte Was).

A chiudere Moak, ossia l'anima ambient, elettronica e sperimentale del poliedrico Marco Cherchi – già attivo con i progetti Wazoo e Nielsa, di recente alle stampe con il nuovo alias Nudo – e Perry Frank (al secolo Francesco Nicola Perra), tra i più rappresentativi e prolifici autori del genere nel panorama sardo, grazie alla sua ben testata miscela di ambient con rock psichedelico e cosmico, di marca prevalentemente kraut, e tendenze chillout ed ethereal.

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