Teulada, auto vola fuori strada: due feritiNella notte il veicolo è finito oltre il guardrail lungo la 195, a poca distanza dal poligono
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È di due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Teulada.
Una vettura guidata da un uomo è finita fuori strada, oltre il guardrail, mentre percorreva la strada statale 195 tra Sant'Anna Arresi e l'ingresso della base militare di Capo Teulada.
Sul posto i vigili del fuoco di Carbonia, che hanno lavorato per estrarre dall'abitacolo uno dei due occupanti. Presenti anche le ambulanze del 118 della Sud Sardegna Emergenze di Teulada e la Coop San Nicola.
Al lavoro anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi e accertato la dinamica.