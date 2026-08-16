Profondo cordoglio a Masainas per la morte di Simone Convertini, il militare 26enne pugliese di stanza a Capo Teulada, originario di Fasano, morto questa mattina dopo aver perso il controllo della propria moto nel centro abitato. A bordo del mezzo anche una giovane, rimasta gravemente ferita e trasferita in ospedale al Brotzu.

«L'amministrazione comunale e l'intera comunità di Masainas esprimono il proprio profondo cordoglio», il messaggio dell’amministrazione comunale pubblicato sui social. «La violenza dell'impatto e l'interruzione improvvisa di una vita così giovane lasciano sgomenti e profondamente addolorati. La perdita di un ragazzo di appena 26 anni colpisce nel profondo la nostra comunità».

Il punto in cui è stata chiusa la statale 195 all'ingresso di Masainas (foto Murru)

«Il dolore dei familiari è anche il nostro – prosegue il post – : Masainas si unisce in un abbraccio silenzioso e rispettoso, rivolto ai genitori, ai suoi cari e alla fidanzata attualmente ricoverata al Brotzu». «Alla famiglia - conclude la nota - la più sentita vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità».

Anche il sindaco, Gian Luca Pittoni, ha pubblicato su Facebook l’immagine di una cero acceso nel ricordo della giovane vita spezzata.

Sotto i post, decine e decine di commenti dei cittadini ancora sotto choc per l’accaduto.

(Unioneonline)

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