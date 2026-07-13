Ennesimo incidente sulla statale 126 all’ingresso di Iglesias. Le conseguenze potevano essere più gravi per una donna che percorreva la statale vicino all’impianto di carburante di Bindua a bordo di una Ford Ka che, dopo essere stata tamponata, ha terminato la sua corsa contro il guardrail laterale.

Fortuna ha voluto che poco prima della barriera fosse presente un piccolo gradino che ha fatto sì che la vettura sia finita sopra, evitando che venisse “infilzata” dalla struttura metallica.

L'auto coinvolta (Fabio Murru)

L’esatta dinamica sarà definita dalle forze dell’ordine intervenute per effettuare i rilievi e accertare le cause.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte altre due vetture. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze del 118 che hanno preso in carico la donna: secondo le prime informazioni non dovrebbe aver riportato gravi conseguenze.

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