Sulcis: auto contro furgone sulla provinciale 2, donna in ospedaleTraffico bloccato per ore, con lunghe code in direzione Carbonia
Incidente nella tarda mattinata sulla SP2 Carbonia Villamassargia, dove per cause da accertare si sono scontrati un furgone e una Citroen C4.
Ad avere la peggio una donna che è stata soccorsa dal personale medico del 118, arrivato sul posto con due ambulanze.
La donna è stata trasferita al vicino ospedale Sirai per accertamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Carbonia e gli agenti della polizia stradale, che oltre ad effettuare i rilievi per accertare le cause del sinistro, hanno dovuto anche gestire il traffico rimasto bloccato per parecchio tempo, con lunghe code in direzione Carbonia.