Incidente nella tarda mattinata sulla SP2 Carbonia Villamassargia, dove per cause da accertare si sono scontrati un furgone e una Citroen C4.

Ad avere la peggio una donna che è stata soccorsa dal personale medico del 118, arrivato sul posto con due ambulanze.

La donna è stata trasferita al vicino ospedale Sirai per accertamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco arrivati da Carbonia e gli agenti della polizia stradale, che oltre ad effettuare i rilievi per accertare le cause del sinistro, hanno dovuto anche gestire il traffico rimasto bloccato per parecchio tempo, con lunghe code in direzione Carbonia.

