L'impresa che gestisce il sistema dei parcheggi a pagamento a Carbonia ha deciso di annullare una striscia di circa 15 stalli blu a pagamento in piazza Ciusa e di rendere dunque libera la sosta.

Il provvedimento è stato suggerito dallo stesso Comune che dopo sei mesi ha monitorato l'andamento del progetto sperimentale di gestione del traffico tramite parcheggio a pagamento e ha scoperto che nel lato destro di piazza Ciusa, a ridosso fra via Marche e via Nuoro, le strisce blu venivano sistematicamente snobbate dagli automobilisti. Per questo motivo oggi l'azienda ha quindi cancellato i parcheggi a pagamento in quella zona.

D'ora in poi in quale segmento di piazza si potrà parcheggiare gratis ed eventualmente il Comune deciderà se posizionare o meno il disco orario. Prosegue infatti da parte dell'amministrazione municipale il monitoraggio dell'andamento del servizio.

