Sorpreso con la droga nello zaino, e altri quantitativi sono stati sequestrati nella sua abitazione, un 21enne è stato arrestato dalla polizia di Carbonia.

Gli agenti della Volante, sabato scorso, hanno fermato per un controllo alcuni giovani che si trovavano in piazza a Portoscuso: fra di loro ce n’era uno noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti.

Un ragazzo ha mostrato subito segni di nervosismo, i poliziotti hanno verificato il contenuto di uno zaino che aveva con sé: al suo interno sono stati trovati 2 grammi di cocaina, 18 di marijuana e 250 euro, probabile provento dello spaccio.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati recuperati altri 425 grammi di marijuana, 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento in dosi.

Il 21enne è finito in manette, l’arresto è stato convalidato e non sono state applicate misure cautelari.

