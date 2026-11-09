«Pezzi di stabilimento della Sider Alloys portati via a bordo di un tir». Lo denunciano i sindacati del metalmeccanici del Sulcis Iglesiente, Fiom-Cgil, Fsm-Cisl e Uilm che hanno immortalato l'episodio con foto e video.

«Mentre stavamo facendo un'intervista davanti ai cancelli», spiegano Roberto Forresu, Giuseppe Masala e Renato Tocco, «abbiamo notato che alcune raspe, utilizzate nella sala elettrolisi per svuotare le celle, sono state portate via a bordo di una grossa benna. Non possiamo permettere che questa fabbrica venga svuotata», osservano, «continuiamo a sollecitare la convocazione di un tavolo al Mimit per fare chiarezza sul futuro dell'industria di alluminio del polo di Portovesme, ritenuta strategica, e per dare una svolta definitiva a questa vertenza, come sollecitiamo da tempo, vista l'inaffidabilità di questa proprietà sul progetto di revamping e riavvio».

Dopo lo sblocco dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e la conferma della Cig, ora i sindacati temono «uno smantellamento per fare cassa. E questo non possiamo accettarlo».

(Unioneonline)

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