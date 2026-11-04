La battaglia per la protezione dell'ambiente "arruola" ancora una volta il suo esercito preferito: gli studenti. Martedì infatti Legambiente ha svolto a Cortoghiana una giornata di pulizia di alcuni dei luoghi principali della frazione mineraria, con la partecipazione dei ragazzi delle scuole della ex circoscrizione.

Col delegato Maurizio Soddu, le insegnanti e l'assessore all'Ambiente Manolo Mureddu, i ragazzi hanno raccolto una ventina di sacchi di rifiuti pulendo non poche zone del centro della cittadina. Sotto lo sguardo attento dei professori e dei dirigenti di Legambiente, sono intervenuti dunque vicino alla piazzetta, al campetto sportivo, alla chiesa, in piazza Venezia e in ogni angolo in cui avviene l'abbandono insensato di cartacce, bottiglie, lattine, contenitori di ogni genere.

Un'attività preziosa che ha reso alcuni angoli di Cortoghiana più puliti e ordinati. E infuso nei ragazzi una volta di più la consapevolezza dei sani comportamenti a tutela dell'ambiente.

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