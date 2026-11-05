Incidente mortale poco prima delle 21,30 sulla strada statale 126, tra Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu, all'altezza della centrale elettrica di Santa Caterina.

Nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo e ci sono anche dei feriti. Sul posto i carabinieri, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Carbonia e l’Anas.

La statale è stata chiusa al traffico.

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