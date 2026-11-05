l’incidente
05 novembre 2026 alle 22:10aggiornato il 05 novembre 2026 alle 22:15
Schianto mortale sulla statale 126: una vittima, ci sono feritiÈ successo tra Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu, strada chiusa al traffico
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente mortale poco prima delle 21,30 sulla strada statale 126, tra Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu, all'altezza della centrale elettrica di Santa Caterina.
Nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo e ci sono anche dei feriti. Sul posto i carabinieri, le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Carbonia e l’Anas.
La statale è stata chiusa al traffico.
© Riproduzione riservata