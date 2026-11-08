Non si fermano gli sbarchi lungo le coste del Sud Sardegna. Solo questa mattina sono arrivati cinquanta migranti. Gran parte di loro sono stati intercettati a largo delle coste di Sant’Antioco mentre si apprestavano ad arrivare a terra: erano in due gruppi, rispettivamente di 25 e 13 migranti, tutti algerini tra cui due minori.

Scortati a terra dalla Guardia di Finanza, sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco dove a terra erano presenti gli agenti del commissariato di Carbonia e Frontex. Sono arrivati intorno a mezzogiorno.

Un altro gruppo, formato da 12 persone, è stato fermato qualche chilometro più a est, nei pressi di Pula. Per tutti è scattata la consueta trafila: identificazione e trasferimento all’ormai strapieno centro d’accoglienza di Monastir.

E non finisce qui, perché a quanto si apprende in mare ci sarebbero altri cinque barchini che dovrebbero approdare in giornata sulle coste dell’Isola.

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