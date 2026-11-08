Nuova ondata di sbarchi: 50 algerini approdati a Sant’Antioco e Pula, altri cinque barchini in mareErano in tre gruppi, per tutti è scattata la consueta trafila: identificazione e trasferimento al centro di Monastir. Ulteriori arrivi attesi in queste ore
Non si fermano gli sbarchi lungo le coste del Sud Sardegna. Solo questa mattina sono arrivati cinquanta migranti. Gran parte di loro sono stati intercettati a largo delle coste di Sant’Antioco mentre si apprestavano ad arrivare a terra: erano in due gruppi, rispettivamente di 25 e 13 migranti, tutti algerini tra cui due minori.
Scortati a terra dalla Guardia di Finanza, sono stati accompagnati al porto commerciale di Sant’Antioco dove a terra erano presenti gli agenti del commissariato di Carbonia e Frontex. Sono arrivati intorno a mezzogiorno.
Un altro gruppo, formato da 12 persone, è stato fermato qualche chilometro più a est, nei pressi di Pula. Per tutti è scattata la consueta trafila: identificazione e trasferimento all’ormai strapieno centro d’accoglienza di Monastir.
E non finisce qui, perché a quanto si apprende in mare ci sarebbero altri cinque barchini che dovrebbero approdare in giornata sulle coste dell’Isola.