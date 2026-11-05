Alle prime luci dell'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in località Flumentepido, frazione del Comune di Carbonia, per l'incendio di un fienile.

Sul posto il personale del distaccamento di Carbonia e un'autobotte di supporto della Centrale operativa del comando provinciale di Cagliari. Non si registrano persone coinvolte.

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