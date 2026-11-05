Il rogo
05 novembre 2026 alle 11:11
Carbonia, maxi incendio in un fienileIntervento dei vigili del fuoco in località Flumentepido
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Alle prime luci dell'alba i vigili del fuoco sono intervenuti in località Flumentepido, frazione del Comune di Carbonia, per l'incendio di un fienile.
Sul posto il personale del distaccamento di Carbonia e un'autobotte di supporto della Centrale operativa del comando provinciale di Cagliari. Non si registrano persone coinvolte.
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