Domusnovas, picchia e minaccia la compagna anche davanti alla figlia: arrestato 41enneLa donna presentava evidenti segni sul volto. In un altro intervento, a Iglesias, fermato un 39enne che aveva violato il divieto di avvicinamento all’ex compagna
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Avrebbe picchiato e minacciato ripetutamente la compagna, anche davanti alla figlia minorenne. Un 41enne è stato arrestato dai Carabinieri a Domusnovas con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.
Quando i militari sono arrivati nell’abitazione della coppia, hanno trovato la donna con evidenti segni sul volto. Raccolte le sue dichiarazioni e verificati i fatti, i carabinieri della Stazione di Domusnovas, insieme ai colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno proceduto all’arresto dell’uomo.
L’intervento è avvenuto nel corso della notte, nell’ambito dei controlli contro i reati ai danni delle persone e delle violazioni delle misure di protezione delle vittime di violenza.
Un secondo arresto è stato eseguito nel pomeriggio di ieri a Iglesias. I militari della locale Stazione hanno fermato in flagranza un 39enne, sorpreso alla guida di un’auto in compagnia dell’ex compagna, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna.
(Unioneonline)