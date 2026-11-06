Carbonia. Si è concluso in città il master di secondo livello in architettura del paesaggio. Quindici laureati hanno partecipato a questo importante appuntamento che da molti anni ormai vede Carbonia affermata nel panorama degli studi universitari specialistici.

Un traguardo consolidato che si deve sia alla sua storia ma anche alla decisione - che ormai viene ripetuta da oltre 20 anni - di individuare la città (dalla sua tipica architettura razionalista moderna) come sede privilegiata di approfondimenti scientifici urbanistici.

Circa quindici anni fa Carbonia vinse anche il premio europeo del Paesaggio per la sua capacità proprio di recuperare alcuni luoghi ed edifici simbolo della sua nascita sul finire degli anni Trenta del secolo scorso.

«Siamo orgogliosi e contenti - sottolinea il sindaco Pietro Morittu - che si sia concluso nel migliore dei modi questa annualità del Master: siamo altresì fieri di poter comunicare che anche per i prossimi anni avremo modo di ospitare le nuovi annualità: Carbonia ed il suo territorio meritano momenti di formazione e istruzione così qualificanti».

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