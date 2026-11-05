Incidente stradale nella giornata di oggi a Iglesias, dove un uomo è rimasto ferito in seguito allo scontro tra uno scooter e un’automobile.

L'episodio si è verificato intorno alle 11.30 nella rotatoria tra via San Salvatore e viale Villa di Chiesa, dove, per cause ancora da accertare, un’auto condotta da una donna, anch’essa settantenne, è entrato in collisione con il mezzo a due ruote.

Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, un uomo di 70 anni residente a Iglesias. Dopo l'impatto, sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata, il cui personale sanitario ha prestato le prime cure al ferito. Considerate le condizioni dell'uomo, è stato disposto il trasferimento all'ospedale Sirai di Carbonia, dove è arrivato in codice giallo.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale e del commissariato di Iglesias, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine si sono inoltre occupate della gestione della viabilità nella zona, interessata dalle operazioni di soccorso e dai rilievi.

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